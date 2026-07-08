Путин назвал трудности с топливом временными и связал их с попыткой сорвать сезон отпусков

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Проблемы с топливом в России носят временный характер и связаны с попытками сорвать сезон отпусков граждан. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

"Это совершенно очевидные вещи", – констатировал глава государства.

Своими действиями Украина пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе, указал президент, подчеркнув, что данные попытки в действительности безуспешны.

В частности, он обратил внимание на значительный запас прочности, которым обладает российская энергосистема. По словам Путина, ее уровень надежности является одним из самых высоких в мире.

Вместе с тем в ходе своего выступления Путин призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Он уточнил, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих должны быть приняты незамедлительно.

Аналогичную скорость необходимо проявлять и в вопросе о субсидировании закупок горючего для полуострова, продолжил он, комментируя слова вице-премьера Александра Новака о завышенных ценах на бензин в регионе.

"Граждане не должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Проработайте, пожалуйста, с Минфином", – сказал лидер.

Параллельно с этим обеспечение сырьем требуют также государственные органы, правоохранительные и силовые структуры. Однако решение этого аспекта не должно сказываться на обычных гражданах.

В этом же контексте глава государства обратил внимание на необходимость сотрудничества с вертикально интегрированными нефтяными компаниями. При этом работу следует построить таким образом, чтобы они не ограничивали доступ к топливу исключительно через свои АЗС, а обеспечивали им и независимые заправочные станции.

В завершение совещания президент выступил с еще одним поручением к Новаку и министру транспорта Андрею Никитину. Он вновь призвал их оперативнее решать проблемы в топливной сфере, а также регулярно информировать его и председателя правительства Михаила Мишустина о ситуации.

Проблемы на топливном рынке России продолжаются с мая. Правительство взяло ситуацию на контроль, поручив профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям оперативно принимать все возможные меры для недопущения локальных сбоев в поставках продукта.

Кроме того, кабмин анонсировал масштабный импорт бензина из-за рубежа, включая Индию, а также снижение стандартов качества горючего.

В качестве еще одной меры власти ввели запрет на экспорт дизельного топлива. Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. Мера останется в силе до 31 июля. Исключением станут только поставки, осуществляемые в рамках межправительственных соглашений.