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08 июля, 17:37

Технологии

Собчак заявила о возвращении доступа к взломанным телеграм-каналам

Фото: ТАСС/Алена Бжахова

Журналист Ксения Собчак восстановила доступ к своим телеграм-каналам, которые были взломаны мошенниками. Соответствующее видеоподтверждение она опубликовала в канале "Кровавая барыня".

"Никто не поверит, что мы вернули доступ к аккаунту, если я не выложу видео", – написала она.

По словам Собчак, доступ к каналам оказался потерян из-за взлома электронной почты. Злоумышленники сначала получили доступ к почте, а затем вошли в аккаунт Telegram.

Журналист добавила, что скриншоты переписки, размещенные в каналах после взлома, являются поддельными. Ситуацию она назвала "так себе опытом".

"Кажется, пора ехать подкрашивать появившуюся только что седину", – добавила Собчак.

Мошенники взломали телеграм-каналы "Кровавая барыня" и "Собчак", принадлежащие холдингу Ostorozhno Media, 8 июля. Представители холдинга призывали подписчиков не переходить по незнакомым ссылкам в публикациях, а также дополнительно проверять достоверность информации, которая была опубликована злоумышленниками.

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