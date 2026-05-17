В Госдуме призвали усилить возможности полиции для борьбы с кибермошенничеством

В России необходимо усилить технические возможности полиции для борьбы с кибермошенниками, в том числе внедрение автоматизированного поиска мошеннических сетей. Об этом ТАСС сообщил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

"Я считаю, государство должно действовать жестче, и, в первую очередь, речь идет о правоохранительных органах. Необходимо технологически усиливать нашу полицию. В руках преступников находятся ключевые сервисы и технологии. Это не справедливо, так не должно быть", – отметил он.

Парламентарий призвал предоставить правоохранителям аналитические платформы, цифровую экспертизу и создать специализированные подразделения. По словам депутата, мошенничество стало уже массовой цифровой атакой на россиян, от которой страдают наименее защищенные лица, включая пенсионеров, одиноких женщин и подростков.

"Если злоумышленники действуют с использованием технологий – полиция должна быть оснащена еще сильнее и всегда быть на шаг впереди", – добавил он.

Ранее МВД РФ сообщило, что мошенники пользуются символами из различных алфавитов, необычными знаками или смешанным регистром для обхода систем защиты мессенджеров. При помощи этого они маскируют рассылки. Злоумышленники также присылают apk- или HTML-файлы, ссылки или сообщения в формате "Это ты на фото?".

