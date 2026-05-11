Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 17:58

Безопасность

МВД предупредило о новой мошеннической схеме, рассчитанной на дачников

Фото: depositphotos/amixstudio

Мошенники начали использовать новую схему, связанную с нарушениями земельного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Гражданам рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают "оплатить штраф со скидкой" по ссылке. Далее злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунту на "Госуслугах", – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что административный штраф не оформляется через сообщения в мессенджерах или СМС. Основанием для оплаты является только официальное постановление о назначении административного наказания, подписанное должностным лицом и направленное лично, заказным письмом или через "Госуслуги".

Более того, перед привлечением к ответственности следуют контрольные мероприятия, о которых владельца предупреждают заранее.

Ранее в МВД РФ предупредили о мошенниках, создающих фейковые сайты садовых магазинов. Злоумышленники полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных магазинов. При этом они заманивают своих жертв низкими ценами.

Мошенники используют новую схему обмана с доставкой товаров с маркетплейсов

Читайте также


безопасность

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика