Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 17:20

Общество

Высадку виолы на столичные клумбы завершили в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Высадку виолы на столичные клумбы завершили в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что виола появляется на клумбах первой, поскольку может выдержать заморозки до минус 3 градусов. Специалисты комплекса городского хозяйства высадили саженцы на площади Гагарина, в парке Победы на Поклонной горе, в Пушкинском сквере, в Аллее Героев космоса и других знаковых объектах.

Бирюков добавил, что в парке Победы, например, появились цветники в виде цветочных часов и триколора. На откосах вдоль Рублевского и Варшавского шоссе, площади Гагарина и на пересечении улицы Земляной Вал с Николоямской набережной организованы пять тематических арт-цветников, которые оформлены в честь Года единства народов России.

Во время выращивания саженцев используются современные технологии, например, автоматизированный посевной комплекс, системы подачи света, капельный полив и многое другое. Благодаря этому создается особый микроклимат, который позволяет вырастить сильные и здоровые растения, быстро адаптирующиеся к условиям городской среды.

Кроме того, рассаду дополнительно закаляют, благодаря чему цветы комфортно чувствуют себя при любой погоде.

Ранее на клумбах Москвы распустились первые тюльпаны. Цветы украсили улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства. Луковицы были высажены специалистами комплекса еще осенью, до наступления устойчивых заморозков.

Читайте также


общество

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика