11 мая, 13:49

Общество

Метеорологическое лето начнется в Москве 13 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Метеорологическое лето наступит в Москве 13 мая. Воздух прогреется выше 15 градусов, а к середине недели температура поднимется до 23, рассказал RT руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Хорошая, теплая погода наступит. Да, совершенно определенно мы уже 13 мая преодолеем рубеж +15 °C, который считается началом метеорологического лета", – отметил синоптик.

По словам метеоролога, 12 мая столбики термометров покажут от 16 до 18 градусов, а 13-го числа – от 21 до 23. При этом 14 и 15 мая возможны непродолжительные дожди.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что ливни и грозы придут в столицу до конца текущей недели. Он добавил, что атмосфера начнет готовиться к смене сезонов, поэтому до конца недели москвичей ждет комфортная температура – около 20 градусов тепла.

Между тем эксперты рассказывали, что период жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов вернется в Москву только в календарное лето. При этом купальный сезон в столице в этом году, вероятно, откроется не раньше конца мая.

