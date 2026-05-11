Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 11:58

Политика

Великобритания расширила антироссийские санкции на 85 позиций

Фото: depositphotos/Fredex​

Великобритания расширила список санкций против России на 85 организаций и физлиц. Об этом сообщила пресс-служба Минфина страны.

Под ограничения подпали сотрудники российского Агентства социального проектирования, гендиректор АНО "Диалог" Владимир Табак, начальник Главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин, глава Росмолодежи Григорий Гуров, российский Институт развития интернета, Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды и другие.

5 мая Великобритания также расширила санкции в отношении России, добавив в черный список 10 физлиц и 8 компаний, в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда. Ограничения также коснулись российских компаний "Элтех Компонент", "СНК Трейд", а также зарегистрированных в Китае M9 Logistics Ltd и M9 Logistics Co, компаний из Таиланда Sea 2 Sky и Canopus Trading Group, Tanaq, камерунской Enangue Holding.

При этом Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Это было сделано в ответ на утверждение Советом ЕС 20-го пакета антироссийских санкций.

Российская сторона включила в черный список граждан, которые подрывают территориальную целостность страны, ответственны за введение антироссийских санкций и нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также физлиц, препятствующих морскому судоходству в интересах Москвы.

Канцлер ФРГ Мерц пообещал России новые санкции со стороны Евросоюза

Читайте также


Сюжет: Санкции
политикаэкономика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика