05 мая, 13:29

Политика

Великобритания расширила антироссийские санкции на 18 позиций

Фото: 123RF.com/rabbit75123

Великобритания расширила санкции в отношении России, добавив в черный список 10 физлиц и 8 компаний, в том числе из Камеруна, Китая и Таиланда. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте МИД Соединенного Королевства.

Кроме того, ограничения затронули еще 17 компаний и физлиц. В частности, они коснулись российских компаний "Элтех Компонент", "СНК Трейд", а также зарегистрированных в Китае M9 Logistics Ltd и M9 Logistics Co, компаний из Таиланда Sea 2 Sky и Canopus Trading Group, Tanaq, камерунской Enangue Holding.

Среди физлиц в черный список включены Эльмир Сайфуллин, Чулпан Исламова, Савсан Юсупова, Сергей Кащенко, Михаил Воловик, Егор Никитин, Анастасия Барышева, Константин Трифонов, Павел Никитин, а также гражданин Франции и Камеруна Мишель Гай Атеба.

При этом родившийся в Белоруссии Павел Никитин указывается в пояснительной записке британского дипведомства как владелец компаний Rustakt и Santross.

Уточняется, что при обнаружении в британских банках счетов компаний из санкционного списка они будут заморожены. Физлицам же запретят въезд на территорию страны.

Ранее Россия расширила список чиновников ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Это было сделано в ответ на утверждение Советом ЕС 20-го пакета антироссийских санкций. Российская сторона включила в черный список граждан, которые подрывают территориальную целостность страны, ответственны за введение антироссийских санкций и нанесение ущерба отношениям РФ с третьими странами, а также физлиц, препятствующих морскому судоходству в интересах Москвы.

Сюжет: Санкции
политикаэкономика

