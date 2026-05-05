05 мая, 13:30

Происшествия

Мособлсуд прекратил уголовное дело в отношении рэпера Гуфа

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Московский областной суд прекратил уголовное дело о самоуправстве в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.), сообщает РИА Новости.

Защита артиста просила прекратить уголовное преследование исполнителя в связи с примирением сторон. Потерпевший направил аналогичную жалобу и заявил, что не имеет никаких претензий к фигурантам, так как последние извинились перед ним и выплатили денежную компенсацию.

Во время заседания Гуф выступил с последним словом, в котором также просил прекратить уголовное дело. Он добавлял, что не собирается покидать Россию, но иногда ему нужно выезжать "песни попеть". Прокурор не возражала против решения судьи.

Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в октябре 2024 года в деревне Малые Горки Московской области. Тогда Гуф и его приятель Геворк Саруханян во время ссоры в банном комплексе избили брата администратора и забрали его телефон.

По одной из версий, исполнитель приставал к девушке-администратору, а по другой версии – отказался платить. Также фигурировало мнение, что конфликт разгорелся из-за запрета на курение в помещении.

Сначала Гуф и Саруханян не признавали свою вину. В ходе разбирательств гособвинение запросило рэперу наказание в виде 2 лет условного лишения свободы. Суд приговорил исполнителя к 1 году условно за самоуправство, но из-за примирения сторон дело прекращено.

