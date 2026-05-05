ЦППК запустит тематическую электричку с георгиевскими лентами и плакатами к 9 Мая

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) запустит тематическую электричку в честь 9 Мая. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Внешнее оформление состава включает символику праздника: георгиевские ленты, гвоздики и изображения серебряных журавлей. Внутренний дизайн, в разработке которого принимали участие эксперты Музея Победы, состоит из более 80 плакатов и архивных фотографий. Они, в частности, познакомят пассажиров с мужеством советских людей, вкладом тружеников тыла и транспортной отрасли в Победу.

Как напомнил замгендиректора ЦППК Олег Ульянов, компания ежегодно принимает участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, чтобы выразить признательность и уважение ветеранам.

В свою очередь, гендиректор Музея Победы Александр Школьник добавил, что поезд представляет собой передвижной музей, позволяющий пассажирам окунуться в атмосферу героического прошлого страны.

"В каждом вагоне размещены плакаты с фотографиями масштабной экспозиции музея на Поклонной горе и с рассказом о вкладе в Победу железнодорожников, медиков, ученых и деятелей культуры, о "чуде эвакуации" и об освобождении стран Европы", – подчеркнул он.

Старт состава намечен на 6 мая. Электричка будет ходить по МЦД-4, а также в пригороде Киевского и Горьковского направлений.

Еще один поезд в честь Дня Победы ранее вышел на Арбатско-Покровскую линию метро Москвы. Дизайн состава выдержали в оранжево-красных и голубых тонах, что символизирует мужество и единство народов страны.

Также в оформлении использовали праздничную символику, а в интерьере вагонов разместили фразы о Победе в Великой Отечественной войне. Этот тематический поезд стал уже четвертым по счету, украшенным в честь 9 Мая.