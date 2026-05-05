Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли страна из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для возможного вступления в Евросоюз, передает РИА Новости.

В ходе брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен политика спросили, подаст ли Армения заявку на присоединение к ЕС в случае переизбрания на парламентских выборах.

В ответ Пашинян указал на важность транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, а также свободного перемещения грузов и торговли. Кроме того, премьер упомянул проект Маршрут (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа", который должен связать Баку с Нахичеванской автономией.

"Уверен, что мы осуществим очень серьезные стратегические проекты. Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание, как двигаться по этому пути", – сказал Пашинян.

Владимир Путин ранее выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом решение останется за Ереваном. В Кремле также отметили, что Россия проявляет повышенный интерес к ориентирам властей Армении, так как два государства объединены историческими корнями.

ЕАЭС, куда входит Армения, не сочетается с ЕС из-за различий операционных систем. Именно поэтому в дальнейшем республике придется выбирать между ними.

В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. Это может случиться, если Россия повысит цены на поставляемый газ.