Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:35

Политика

Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли страна из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для возможного вступления в Евросоюз, передает РИА Новости.

В ходе брифинга с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен политика спросили, подаст ли Армения заявку на присоединение к ЕС в случае переизбрания на парламентских выборах.

В ответ Пашинян указал на важность транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, а также свободного перемещения грузов и торговли. Кроме того, премьер упомянул проект Маршрут (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа", который должен связать Баку с Нахичеванской автономией.

"Уверен, что мы осуществим очень серьезные стратегические проекты. Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание, как двигаться по этому пути", – сказал Пашинян.

Владимир Путин ранее выразил надежду на участие пророссийских политических сил в выборах в Армении, при этом решение останется за Ереваном. В Кремле также отметили, что Россия проявляет повышенный интерес к ориентирам властей Армении, так как два государства объединены историческими корнями.

ЕАЭС, куда входит Армения, не сочетается с ЕС из-за различий операционных систем. Именно поэтому в дальнейшем республике придется выбирать между ними.

В свою очередь, спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения вряд ли выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и ЕАЭС. Это может случиться, если Россия повысит цены на поставляемый газ.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика