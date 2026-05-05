05 мая, 11:37

Макрон исполнил песню французского шансонье на ужине с Пашиняном в Ереване

Фото: primeminister.am

В ходе официального ужина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент Франции Эммануэль Макрон исполнил песню La Bohème французского шансонье Шарля Азнавура. Премьер аккомпанировал ему на барабанах, а джазовый музыкант Ваагн Айрапетян – на фортепиано. Об этом пишет News.am.

Прозвучавшая песня La Bohème была записана Азнавуром в 1965 году. В ней от лица художника с ностальгией вспоминается молодость, проведенная в парижском районе Монмартр.

Визит французского лидера приурочен к восьмому саммиту Европейского политического сообщества. Днем ранее Макрон в своем выступлении отметил политические изменения в Армении и положительно оценил курс Пашиняна на европейскую интеграцию.

Кроме того, Ереван посетил президент Украины Владимир Зеленский и провел переговоры с Пашиняном. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее высмеял состоявшийся визит, так как представители стран общались на английском языке, хотя оба владеют русским.

