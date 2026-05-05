05 мая, 11:14

Общество

ФАС снизила цены на четыре жизненно важных лекарственных препарата

Федеральная антимонопольная служба России снизила цены на четыре препарата, внесенных в список жизненно необходимых и важнейших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Корректировка стоимости коснулась противоопухолевого препарата "Арейма" (международное непатентованное название "Камрелизумаб"), лекарства для лечения анемии "Реблозил" (МНН "Луспатерцепт"), иммунодепрессанта "Арцерикс" (МНН "Гофликицепт") и противотуберкулезного препарата "Ракстеми" (МНН "Претоманид").

Теперь цена упаковки "Реблозила" на 24% ниже минимальной в референтных странах и на 48% меньше средней стоимости в 2025 году.

Упаковка "Ареймы" подешевела на 43% по сравнению с референтными странами и на 11% относительно средней стоимости его продажи в прошлом году. В свою очередь, стоимость "Ракстеми" снижена на 96 и 24% соответственно.

Как пояснили в ФАС, снижение цен на оригинальные лекарства стало возможным благодаря включению их в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в 2026 году, а также экономическому анализу, проведенному специалистами службы.

Данное решение сделает лекарства более доступными для российских граждан. При этом в медучреждениях препараты будут предоставляться по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Аналогичное решение ФАС ранее приняла в отношении четырех лекарств для лечения рака – "Даролутамид", "Лорлатиниб", "Капивасертиб", а также биоаналогового препарата "Пэгфилграстим". Стоимость этих медикаментов в среднем упала на 31% по сравнению со средней ценой их реализации в 2025 году. Более того, снижение составило 58% относительно минимальных цен в референтных для России странах.

