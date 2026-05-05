05 мая, 11:58

Общество

Число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тыс за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Число иностранных граждан, находящихся на территории России, сократилось примерно на 700 тысяч за год. Об этом сообщила журналистам пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Согласно данным, актуальным на 1 апреля, в стране находились 6,1 миллиона иностранцев, тогда как годом ранее их число составляло 6,8 миллиона.

Вместе с тем в ведомстве предоставили статистику об аннулировании приезжим видов на жительство в первом квартале 2026 года. В частности, с января по март было принято около 8,3 тысячи соответствующих решений. Это на 90% превысило показатель прошлого года.

В результате этих действий количество иностранцев с действующими ВНЖ сократилось до 581 тысячи человек.

Ранее российский кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий увеличение ряда государственных пошлин, в том числе за прием в гражданство и выход из него. Согласно проектам, предлагается установить размер госпошлины за прием в гражданство и выход из него на уровне 50 тысяч рублей.

Также планируется повысить плату за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену – до 6 тысяч. Кроме того, предлагается установить госпошлину в размере 5 тысяч рублей за выдачу разрешения на временное проживание в случае утраты или замены документов, удостоверяющих личность.

