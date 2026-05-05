Число иностранцев на территории России сократилось примерно на 700 тыс за год

Число иностранных граждан, находящихся на территории России, сократилось примерно на 700 тысяч за год. Об этом сообщила журналистам пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Согласно данным, актуальным на 1 апреля, в стране находились 6,1 миллиона иностранцев, тогда как годом ранее их число составляло 6,8 миллиона.

Вместе с тем в ведомстве предоставили статистику об аннулировании приезжим видов на жительство в первом квартале 2026 года. В частности, с января по март было принято около 8,3 тысячи соответствующих решений. Это на 90% превысило показатель прошлого года.

В результате этих действий количество иностранцев с действующими ВНЖ сократилось до 581 тысячи человек.

Ранее российский кабмин внес в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающий увеличение ряда государственных пошлин, в том числе за прием в гражданство и выход из него. Согласно проектам, предлагается установить размер госпошлины за прием в гражданство и выход из него на уровне 50 тысяч рублей.

Также планируется повысить плату за выдачу вида на жительство до 30 тысяч рублей, а за его замену – до 6 тысяч. Кроме того, предлагается установить госпошлину в размере 5 тысяч рублей за выдачу разрешения на временное проживание в случае утраты или замены документов, удостоверяющих личность.