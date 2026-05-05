05 мая, 12:41

Культура

"Мосбилет" приглашает посетить музей "Историал. Коллекция" в "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители и гости столицы могут посетить первый в России музей пластической скульптуры "Историал. Коллекция" в парке "Зарядье". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции нет постаментов и ограждений – выдающиеся исторические деятели находятся на расстоянии вытянутой руки. Гиперреализм в "Историале" достигается благодаря тому, что все фигуры созданы не из воска, а новейшего силикона, расписанного вручную.

Отмечается, что художники студии пластического грима изучали десятки изображений каждого героя, а также вникали в биографию и эпоху. В свою очередь, художники по костюмам переосмыслили исторические образы, переведя их на современный язык, но сохраняя характер героя и дух времени. Например, костюм Николая Гоголя показывает, что классик находится между двумя мирами.

"Если присмотреться, то у Николая Васильевича одна часть костюма – пелерина, продолжение исторического наряда, а другая – современное пальто", – отметила художник по костюмам Оксана Шевченко.

Кроме того, так как музей расположен под землей, в арт-пространстве "Паркинг Галерея", к проекту привлекли архитекторов, работавших над станциями московского метро. Их опыт позволил избежать эффекта мрачного помещения.

Музей задуман как художественный зал славы, где собраны образы тех, кто формировал и формирует цивилизационную идентичность русского народа. Экспозицию можно посетить с 1 мая, подробности – в сервисе "Мосбилет".

Ранее Сергей Собянин открыл новое здание картинной галереи народного художника России Василия Нестеренко на улице Бутырской. Мэр столицы назвал Нестеренко одним из самых замечательных художников современности и России. Его произведения посвящены различным эпохам, включая битву за Севастополь, смутное время и СВО.

