05 мая, 12:57
Четыре парковки со шлагбаумом в центре Москвы не будут работать 9 мая
Четыре парковки со шлагбаумом в центре Москвы приостановят свою работу с 00:01 до 23:59 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.
Речь идет об автостоянках:
- на Славянской площади (№ 9096);
- на Театральной площади (№ 9006);
- на Новой площади (№ 9268);
- на улице Охотный Ряд (№ 9002).
Водителей призвали учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Полный список городских парковок со шлагбаумом жители могут найти на сайте "Московского паркинга" или в приложении "Парковки России".
При этом 9 и 11 мая москвичи и туристы смогут бесплатно припарковаться на улицах мегаполиса. Это касается в том числе улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа. 10-го числа водители смогут оставить без оплаты свой транспорт везде, кроме перечисленных зон.
