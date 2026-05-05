Эксперт Горелкин посоветовал не вводить личные данные при использовании публичного Wi-Fi

При использовании общественного Wi-Fi в условиях ограничений интернета не следует вводить личные данные, так как злоумышленники могут подключиться к Сети и отследить историю поиска в браузере. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

В связи с этим при работе с браузером лучше не заходить на страницы банков или сайты, где вводятся персональные данные, отметил он. При этом в сами приложения аферисты войти вряд ли смогут, потому что это намного сложнее. Поэтому использовать мессенджеры и социальные сети в формате приложений можно.

"Ограничения касаются только мобильного интернета и СМС, это необходимо для обеспечения безопасности", – напомнил эксперт.

Также Горелкин рекомендовал перед выходом из дома заранее скачать мессенджеры и банковские приложения на телефон. Тогда можно будет безопасно использовать их при подключении к ближайшим точкам Wi-Fi. Помимо этого, в таких условиях лучше брать с собой наличные, так как терминалы для оплаты могут также работать с перебоями.

Кроме того, эксперт напомнил, что современные телефоны имеют функцию звонков и СМС по Wi-Fi вместо сотовой связи. В этом случае сигнал передается в виде цифровых пакетов данных, однако поддержка этой технологии зависит от модели, версии операционной системы и оператора.

Ранее операторы связи предупреждали москвичей о возможных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС в период с 5 по 9 мая из-за подготовки и проведения праздничных мероприятий. "Билайн" уточнял, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Утром 5 мая горожане начали жаловаться на сбои в работе Сети и невозможность отправить СМС. Утверждалось, что не открывались и сайты из "белого списка".

Позже Минцифры РФ сообщило о завершении блокировок. Также министерство напомнило, что доступ к Сети в регионах России отключается в случае угроз безопасности, включая атаки беспилотников.