Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 14:33

Общество
Главная / Новости /

Депутат Чаплин: для аренды дачи на лето нужно запросить у владельца выписку из ЕГРН

Россиянам объяснили, как безопасно снять дачу на лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для аренды дачи на лето нужно запросить у владельца актуальную выписку из ЕГРН, рассказал RT председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что это поможет убедиться в том, что арендодатель действительно владелец, а также в том, что на доме нет арестов или других обременений. В случае если дом сдает представитель, необходимо потребовать нотариально заверенную доверенность. В договоре, в свою очередь, нужно прописать срок аренды, размер платы и порядок оплаты коммунальных услуг.

"Отдельно составьте акт приема-передачи с подробной описью мебели и техники, зафиксируйте все имеющиеся дефекты. Рекомендую сделать видео состояния дома перед заездом – это поможет при спорах о повреждениях", – подчеркнул Чаплин.

При передаче залога нужно взять расписку с условиями возврата, а также не вносить предоплату до личного осмотра дома. Для него лучше всего приехать днем и уделить внимание проверке работы водоснабжения и канализации, а также электричества, исправности техники и сантехники. Поводом насторожиться будет, если владелец торопит или избегает проверок.

Парламентарий также указал на то, что перед окончательным заключением договора стоит познакомиться с соседями и узнать, нет ли шумных компаний или неприятных запахов с других участков. Кроме того, стоит сообщить заранее, если планируется жить с детьми или питомцами.

Ранее аналитики сообщили, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков к сезону. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги. После этого они просят внести предоплату для бронирования необходимой даты. Как только жертва переводит средства, аферисты пропадают.

Читайте также


общество

Главное

Почему в обществе появился тренд на "богатые лица"?

Пациенты обращаются к хирургам не за реальным решением проблемы, а из чувства страха

Люди боятся потерять привлекательность, поэтому хотят "стереть" возраст

Читать
закрыть

Как уберечь детей от падения из окна?

Стоит нанять мастера для установки декоративных решеток

Можно поставить простые крючки или ограничители

Читать
закрыть

Как действовать при ограничении работы мобильного интернета?

Важно заранее обзавестись наличными

Для сохранения связи в телефонах есть функция звонков и СМС по Wi-Fi

Читать
закрыть

Как в РФ планируют бороться с деструктивным поведением молодежи?

Теперь будут отслеживать активность в интернете и создавать медиапатрули

Читать
закрыть

Почему россиянки меняют цвет радужки глаза?

Имплантаты подбирают и ставят на дефекты радужки

Однако эксперты уверены: это камуфляж, а не полная замена цвета

Читать
закрыть

Почему зумеры добровольно ложатся в психдиспансеры?

Подобный детокс – это процесс освобождения от негативных эмоций

Читать
закрыть

Что важно знать перед отправкой ребенка в летний лагерь в 2026 году?

Отправлять детей в летние лагеря лучше не ранее чем с 7 лет

Особенно важно смотреть на личностные особенности детей

Читать
закрыть

Какие болезни угрожают дачникам весной?

Садоводы рискуют заразиться геморрагической лихорадкой с почечным синдромом

Может быть обострение холецистита или панкреатита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика