Депутат Чаплин: для аренды дачи на лето нужно запросить у владельца выписку из ЕГРН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для аренды дачи на лето нужно запросить у владельца актуальную выписку из ЕГРН, рассказал RT председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он объяснил, что это поможет убедиться в том, что арендодатель действительно владелец, а также в том, что на доме нет арестов или других обременений. В случае если дом сдает представитель, необходимо потребовать нотариально заверенную доверенность. В договоре, в свою очередь, нужно прописать срок аренды, размер платы и порядок оплаты коммунальных услуг.

"Отдельно составьте акт приема-передачи с подробной описью мебели и техники, зафиксируйте все имеющиеся дефекты. Рекомендую сделать видео состояния дома перед заездом – это поможет при спорах о повреждениях", – подчеркнул Чаплин.

При передаче залога нужно взять расписку с условиями возврата, а также не вносить предоплату до личного осмотра дома. Для него лучше всего приехать днем и уделить внимание проверке работы водоснабжения и канализации, а также электричества, исправности техники и сантехники. Поводом насторожиться будет, если владелец торопит или избегает проверок.

Парламентарий также указал на то, что перед окончательным заключением договора стоит познакомиться с соседями и узнать, нет ли шумных компаний или неприятных запахов с других участков. Кроме того, стоит сообщить заранее, если планируется жить с детьми или питомцами.

Ранее аналитики сообщили, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая несуществующие услуги по очистке и подготовке дачных участков к сезону. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам под видом различных агентств и предлагают свои услуги. После этого они просят внести предоплату для бронирования необходимой даты. Как только жертва переводит средства, аферисты пропадают.

