Биолог Лялина: посадка рассады и покос травы могут заменить тренировку в спортзале

Посадка рассады и покос травы могут заменить тренировку в спортзале. Об этом News.ru заявила исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, расход калорий зависит от интенсивности, веса тела и вида деятельности. Например, прополка сорняков, полив из шланга или сбор ягод обойдутся организму в 200–300 килокалорий. При копании грядок, обрезке кустов и рыхлении почвы можно потратить 300–450 килокалорий.

"При тяжелой работе, такой как перенос мешков с землей или удобрениями, строительство, – до 500–700 килокалорий. Работа с низкими грядками или посадкой рассады – это бесконечные приседания. Покос травы или активная стрижка живой изгороди повышают частоту сердечных сокращений, переводя организм в режим жиросжигания", – пояснила биолог.

Во время дачных работ она рекомендовала следить за осанкой, не наклоняться только за счет поясницы, приседать на коленях и пить много воды. Лялина напомнила, что обезвоживание замедляет метаболизм и приводит к быстрой утомляемости.

