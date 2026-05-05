Московская международная книжная ярмарка пройдет 2–6 сентября

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) пройдет с 2 по 6 сентября в Гостином Дворе, сообщили организаторы.

Отмечается, что одновременно с ММКЯ состоится 4-я Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). Почетным гостем ярмарки станет Китайская Народная Республика.

В 2025 году ярмарка проходила в 57-м павильоне ВДНХ, а до этого несколько лет проводилась в "Экспоцентре".

В прошлом году Московскую международную книжную ярмарку посетили более 63 тысяч человек. Мероприятие длилось пять дней, в его рамках свои новинки и бестселлеры представили более 300 издателей и книгораспространителей из разных регионов России.

Кроме того, на ярмарке присутствовали участники из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Северной Кореи. Всего за время работы ММКЯ прошли свыше 300 мероприятий на 15 площадках.