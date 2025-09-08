Более 63 тыс человек посетили Московскую международную книжную ярмарку на ВДНХ

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Более 63 тысяч человек посетили 38-ю Московскую международную книжную ярмарку на ВДНХ. Мероприятие длилось пять дней и завершилось 7 сентября, сообщила пресс-служба ММКЯ.

Свои новинки и бестселлеры представили более 300 издателей и книгораспространителей из разных регионов России. Также на ярмарке присутствовали участники из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Северной Кореи.

Всего за время работы ММКЯ прошли свыше 300 мероприятий на 15 площадках, в том числе встречи с писателями, презентации, дискуссии, круглые столы и мастер-классы.

Почетным гостем ярмарки стала Индия, на стенде которой было проведено более 50 тематических мероприятий. В них приняли участие более 70 спикеров из Индии и России. При этом на индийском стенде было представлено больше двух тысяч книг.

Столичный департамент СМИ и рекламы также принял участие в ярмарке, представив медиаэкспозицию "Москва книжная".

"На стенде было представлено более 300 наименований книжных изданий. Издательская программа правительства Москвы уделила особое внимание поддержке выпуска книг военно-патриотической и исторической направленности", – говорится в сообщении.

Особым вниманием у гостей пользовались книги, связанные с Великой Отечественной войной (ВОВ). Сотни гостей посетили мероприятия и презентации издательско-информационных проектов, посвященных 80-летию Победы.

В третий раз в рамках ММКЯ проходила Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). В этом году в ней приняли участие более 50 издательств.

Ранее стало известно, что вторая Московская международная издательская неделя состоится с 9 по 14 сентября. Участвовать в ней будут около 50 издательств из России, Сербии, Турции, Аргентины, Китая, Индии и еще 12 стран. Для гостей подготовили как деловую, так и культурно-познавательную программу.

Сейчас в Москве издательством занимаются примерно 12 тысяч компаний. Их оборот в общей сложности в прошлом году составил более 349 миллиардов рублей.

