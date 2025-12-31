Путин заявил о готовности поддерживать контакты с Си Цзиньпином в 2026 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с председателем КНР Си Цзиньпином по двусторонним отношениям и основным международным вопросам. Об этом он сообщил в своем новогоднем поздравлении китайскому лидеру, текст которого приводит Центральное телевидение КНР.

Президент России отметил, что в завершающемся 2025 году Москва и Пекин активно расширяли торгово-экономическое сотрудничество. В свою очередь, введение взаимного безвизового режима между РФ и КНР в значительной степени посодействовало обменам между людьми, подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Лидеры стран обменялись новогодними поздравлениями 31 декабря.

В своем послании Си Цзиньпин заявил, что 2025 год ознаменовался прогрессом в развитии всеобъемлющего партнерства между Россией и Китаем. Он также выразил готовность вместе с Путиным добиваться в наступающем году новых успехов в развитии двустороннего сотрудничества.