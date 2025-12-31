Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 31 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и небольшой снег, местами умеренный, прогнозируется в Москве в последний день этого года, 31 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 7 до 9 градусов мороза, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов ниже нуля. Атмосферное давление составит 730 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве понизится до минус 14 градусов, по области – до минус 17 градусов.

2026 год начнется в Москве с эталонной русской зимы с нормальными для января сугробами и морозами. При этом пик похолодания настанет 2 января, когда столбики термометров покажут 12–15 градусов ниже нуля.

Городские службы приступили к уборке улиц от снега в Москве. Специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы.