Гидрометцентр: потепление в Москве и области начнется на третьи сутки нового года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление наступит в Москве и Подмосковье на третьи сутки нового года. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России со ссылкой на прогностические данные.

Уточняется, что ночью 3 января температура будет держаться на уровне от минус 11 до минус 6 градусов, а днем – от минус 5 градусов до 0. Ожидается облачная погода с осадками в виде снега. По словам синоптиков, потепление произойдет в связи с изменением высотных воздушных потоков на западные.

При этом в ночь на 1 января температура в Москве составит от минус 15 до минус 13 градусов, по области – от минус 17 до минус 12 градусов. Днем в столице воздух прогреется до минус 11–13 градусов, а в Подмосковье – до минус 15–10 градусов.

Скорость западного ветра достигнет 3–8 метров в секунду. Метеорологи также предупредили водителей о гололедице на дорогах.

На следующий день, 2 января, ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Столбик термометра ночью удержится на уровне от минус 19 до минус 14 градусов, а днем – от минус 10 до минус 5 градусов.

"Температура будет ниже климатической нормы, временами будет идти снег, высота снежного покрова увеличится", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 декабря в столице ожидается минус 7–9 градусов, а в ночь на 31-е – минус 8–10 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут длиться до конца года. В указанные дни возможен умеренный снег.

