Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 14:32

Общество
Главная / Новости /

Гидрометцентр: потепление в Москве и области начнется на третьи сутки нового года

Синоптики рассказали, когда в Москве и области потеплеет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Потепление наступит в Москве и Подмосковье на третьи сутки нового года. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России со ссылкой на прогностические данные.

Уточняется, что ночью 3 января температура будет держаться на уровне от минус 11 до минус 6 градусов, а днем – от минус 5 градусов до 0. Ожидается облачная погода с осадками в виде снега. По словам синоптиков, потепление произойдет в связи с изменением высотных воздушных потоков на западные.

При этом в ночь на 1 января температура в Москве составит от минус 15 до минус 13 градусов, по области – от минус 17 до минус 12 градусов. Днем в столице воздух прогреется до минус 11–13 градусов, а в Подмосковье – до минус 15–10 градусов.

Скорость западного ветра достигнет 3–8 метров в секунду. Метеорологи также предупредили водителей о гололедице на дорогах.

На следующий день, 2 января, ожидаются облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Столбик термометра ночью удержится на уровне от минус 19 до минус 14 градусов, а днем – от минус 10 до минус 5 градусов.

"Температура будет ниже климатической нормы, временами будет идти снег, высота снежного покрова увеличится", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в ночь на 30 декабря в столице ожидается минус 7–9 градусов, а в ночь на 31-е – минус 8–10 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, снегопады будут длиться до конца года. В указанные дни возможен умеренный снег.

"Атмосфера": пасмурная погода ожидается в Москве 29 декабря

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика