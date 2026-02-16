Онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию стартовал в Москве

Фото: пресс-служба МФТИ

В столице стартовал набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию, разработанный Московским физико-техническим институтом (МФТИ) совместно с правительством Москвы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Программа рассчитана как на опытных тренеров, так и на новичков в этой области. Занятия будут вести преподаватели ведущих российских вузов. Помимо обучения, проект направлен на развитие сообщества тренеров и рост числа участников соревнований разного уровня, рассказала заммэра.

Спортивное программирование предполагает решение сложных алгоритмических задач на время. Россия входит в число лидеров этого направления: отечественные команды регулярно побеждают на международных турнирах, включая престижный ICPC (International Collegiate Programming Contest). В 2022 году Россия первой в мире официально признала спортивное программирование видом спорта.

Присоединиться к курсу могут жители всех регионов. Регистрация продлится до 1 апреля на сайте Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Обучение стартует 2 марта и продлится 3 месяца. Программа включает 20 часов лекций и 5 часов практики. Выпускники получат сертификат о повышении квалификации.

Как отметил директор ФПМИ МФТИ Андрей Райгородский, курс не имеет аналогов в России и поможет не только повысить квалификацию действующих тренеров, но и подготовить новое поколение специалистов. В числе преподавателей – эксперты МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ и СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

"Высокие места на престижных международных турнирах укрепляют позиции России как одного из ведущих мировых центров ИТ-компетенций. Для ребят же это хорошая возможность усовершенствовать навыки программирования и командной работы, поэтому в участниках соревнований по спортивному программированию заинтересованы лучшие IТ-компании страны", – сказал он.

Курс реализуется в рамках национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и нацелен на подготовку кадров в сфере информационных технологий и связи.

