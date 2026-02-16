Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля, 11:39

Технологии

Онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию стартовал в Москве

Фото: пресс-служба МФТИ

В столице стартовал набор на бесплатный онлайн-курс для тренеров по спортивному программированию, разработанный Московским физико-техническим институтом (МФТИ) совместно с правительством Москвы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Программа рассчитана как на опытных тренеров, так и на новичков в этой области. Занятия будут вести преподаватели ведущих российских вузов. Помимо обучения, проект направлен на развитие сообщества тренеров и рост числа участников соревнований разного уровня, рассказала заммэра.

Спортивное программирование предполагает решение сложных алгоритмических задач на время. Россия входит в число лидеров этого направления: отечественные команды регулярно побеждают на международных турнирах, включая престижный ICPC (International Collegiate Programming Contest). В 2022 году Россия первой в мире официально признала спортивное программирование видом спорта.

Присоединиться к курсу могут жители всех регионов. Регистрация продлится до 1 апреля на сайте Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ. Обучение стартует 2 марта и продлится 3 месяца. Программа включает 20 часов лекций и 5 часов практики. Выпускники получат сертификат о повышении квалификации.

Как отметил директор ФПМИ МФТИ Андрей Райгородский, курс не имеет аналогов в России и поможет не только повысить квалификацию действующих тренеров, но и подготовить новое поколение специалистов. В числе преподавателей – эксперты МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, МАИ и СГУ имени Н. Г. Чернышевского.

"Высокие места на престижных международных турнирах укрепляют позиции России как одного из ведущих мировых центров ИТ-компетенций. Для ребят же это хорошая возможность усовершенствовать навыки программирования и командной работы, поэтому в участниках соревнований по спортивному программированию заинтересованы лучшие IТ-компании страны", – сказал он.

Курс реализуется в рамках национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и нацелен на подготовку кадров в сфере информационных технологий и связи.

Ранее сообщалось, что в столице завершился отбор участников восьмого потока программы "Академия инноваторов". Регистрацию прошли почти 3,5 тысячи человек, а большая часть заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Самары.

Читайте также


технологииспортгород

Главное

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

Что изменится в сроках пересдачи теории для будущих водителей?

Дорабатывается проект о назначении повторного теоретического экзамена для тех, кто не сдал практику

В проекте МВД обозначен предельный срок назначения практического экзамена – 60 дней

Читать
закрыть

Как безопасно передвигаться по улицам во время гололеда?

Для возрастных граждан особенно важно иметь обувь с нескользящей подошвой

В идеале нужно уметь группироваться, прижав к себе руки и ноги

Читать
закрыть

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика