Сергей Собянин рассказал, какие инновации проходят испытания в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одна из ключевых мер поддержки разработчиков инновационного решения – их пилотное тестирование – реализуется в столице в рамках Московского инновационного кластера. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

"Москва – ведущий центр развития инноваций для разных сфер экономики: от медицины до культуры. Мы создали и постоянно развиваем систему комплексной поддержки технологического бизнеса. Разработчикам и производителям hi-tech продуктов доступен полный спектр инструментов поддержки: от образовательных программ до содействия в выходе на рынок", – поделился мэр.

По его словам, апробация технологий и продуктов проходит на базе коммерческих компаний и государственных учреждений столицы, а количество пилотных площадок каждый год увеличивается. Сейчас их в Москве 281, уточнил глава города. За пять лет на них было запущено свыше 650 пилотных тестирований. Помимо этого, организациям, успешно прошедшим программу, удалось заключить контракты с городом на поставки своей продукции на сумму более 4,4 миллиарда рублей.

Среди таких компаний – инновационный холдинг "Спецавто-инжиниринг", который производит компактные зарядные станции для электромобилей. Решение позволяет монтировать такие станции почти в любом месте благодаря распределению мощностей между несколькими подключенными к станции авто. Сейчас разработка проходит пилотное тестирование в технопарке "Мосгормаш".

"Мобильное приложение от компании "АНРИА" с технологией дополненной реальности (AR) предназначено для навигации в больших пространствах. С помощью камеры смартфона пользователь видит виртуальные указатели и метки, наложенные на реальную картинку, что помогает строить маршрут. Решение сокращает необходимость в физических навигационных элементах, сохраняя эстетику пространства. Эффективность технологии подтверждена тестированием в Парке Горького, компания вывела свой продукт на рынок", – рассказал градоначальник.

Другой московский разработчик "Войс ИТ" занимается системой голосовой обратной связи. Пользователям дается возможность оставлять отзывы голосом без авторизации и других дополнительных действий. Благодаря этому использование системы становится удобным для людей всех возрастов.

"Уже сегодня данное решение используется в ресторанах (в том числе на фестивале "Московский завтрак"), гостиницах, других предприятиях сферы услуг, а также на образовательных, медицинских объектах и мероприятиях. Пилотное тестирование проводилось в одной из московских школ, а сейчас проходит испытания в кластере "Ломоносов". Планируется масштабирование и на другие городские объекты", – поделился Собянин.

Компания "Новадек датацентр", в свою очередь, занимается выпуском продуктов в области солнечной энергетики, которые сопровождаются собственным программным обеспечением АСУНО+. Одним из главных направлений проекта стали солнечные столбы и уличные фонари с цилиндрическими панелями и программно-аппаратным комплексом для удаленного управления.

Подобные решения стимулируют внедрение новых источников энергии и позволяют эффективно использовать окружающее пространство. В дальнейшем такими фонарями могут быть оборудованы столичные дворы и другие городские территории.

"Московский разработчик "Айти-транспорт" специализируется на разработке комплексных решений для мониторинга транспортной безопасности. Компания предлагает интеллектуальный видеомониторинг и адаптивные системы помощи на дороге, включая контроль состояния водителя и отслеживание местоположения транспортного средства", – добавил мэр.

Сейчас система мониторинга состояния автомобилиста проходит пилотное тестирование в АО "ОЭК", уточнил глава города.

Ранее разработки столичных компаний внесли в реестр Минпромторга РФ. Это даст им новые возможности для участия в тендерах, упростит закупки и поможет в развитии импортозамещения, сказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он указал, что включение технологических решений в реестр является подтверждением того, что московский индустриальный сектор создает востребованное и конкурентоспособное оборудование.