Психолог Юткина посоветовала использовать память тела, чтобы вернуть новогоднее настроение

После 31 декабря долгожданное ощущение праздника может пропасть вместе с предновогодней суетой. Почему это происходит и как вернуть хорошее настроение, читайте в материале Москвы 24.

Чувство легкой тоски

После новогодней ночи нередко приходит опустошение и разочарование из-за того, что было потрачено много сил и времени на подготовку, а все пролетело так быстро, рассказала Москве 24 психолог, президент Содружества педагогов и психологов Ольга Юткина.

По ее словам, ожидание новогодней ночи дает подъем и предвкушение чего-то нового, а после боя курантов может возникнуть чувство опустошения, разочарования, иногда даже легкой тоски. Это связано с синдромом завышенных ожиданий, ведь в течение декабря в жизни появляется мысль, что с 1 января все изменится и начнется новая жизнь.





Ольга Юткина психолог, президент Содружества педагогов и психологов Для нас реклама, социальные сети, фильмы создают образ "волшебной ночи", когда все счастливы, красивые, любящие, вокруг сплошной успех. Мы иллюзорно ждем чудо как данность, которая не может не произойти. Психика сталкивается с несоответствием: ожидает праздника как чуда, а получает обычный день с мишурой и гирляндами. И как следствие – ощущение пустоты.

Кроме того, декабрь – это месяц с дедлайнами, связанными с работой и бытовыми заботами. После боя курантов происходит резкий спад напряжения и ощущается усталость, а падение настроения случается из-за иллюзии "нового старта" и осознания того, что 1 января все осталось как раньше.

"Мы забываем, что за ночь люди не меняются, таких чудес не бывает. Внутренние конфликты, одиночество, семейные напряжения никуда не исчезают, зато становятся заметнее на фоне общего "должно быть весело", – отметила психолог.

Причиной ухудшения настроения могут стать и социальные сети: идеальные столы, пары, дети, фейерверки, путешествия, дорогие подарки. Сравнение "красивой картинки" с реальной жизнью приводит к дополнительному разочарованию. В январе психика не успевает перестроиться, и возникает вопрос: "И ради этого все было?" – пояснила специалист.

Нейропсихолог, клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова отметила в разговоре с Москвой 24, что не стоит возлагать несбыточные надежды на одну ночь.

"Помните, что все ценное в вашей жизни – это результат ваших усилий, а не магического мышления", – отметила она.

Эксперт рекомендовала попробовать поднять себе настроение быстрым способом: выписать на бумагу все позитивное, что произошло в прошлом году. Фокусировка на положительных моментах поможет поднять настроение и вселит веру, что дальше все будет хорошо.

Баня, снеговик и аромасвечи

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Для долгосрочного поднятия настроения психолог Ольга Юткина рекомендовала относиться к Новому году как к смене календарной даты, а не "волшебному порталу".

"Откажитесь от идеи, что эта ночь обязана быть особенной, волшебной, идеальной. Сформулируйте для себя: "Я могу сделать эту ночь приятной, теплой, моей. Но она не обязана перевернуть мою жизнь". Это снижает накал ожиданий и, как следствие, риск разочарования", – указала психолог.



Также важно разделить праздник и перемены: не нужно привязывать начало "новой жизни" именно к 1 января.

Отвлечься от грустных мыслей поможет и планирование каникул: прогулка по зимнему городу, каток, горки, просмотр новогоднего фильма. Психолог отметила, что это создаст ощущение продолжительного и мягкого праздника, а не "пика пустоты".

Если нет желания и ресурсов, то отказ от шумного празднования Нового года также позволит избежать плохого настроения позже, добавила эксперт.

"Чем больше Новый год будет соответствовать вашим реальным потребностям, а не навязанной картинке, тем меньше будет послепраздничной пустоты", – указала Юткина.

Чтобы разнообразить новогодние каникулы, нужно задействовать все каналы восприятия: запах, осязание, слух, вкус. Например, попробовать новый сорт чая или экзотический фрукт. Стоит приготовить необычное блюдо, которое останется в памяти как отдельное гастрономическое приключение, посоветовала психолог.

Аромасвечи с хвойным или мандариновым запахом или аромасаше также вернут новогодний настрой.





Ольга Юткина психолог, президент Содружества педагогов и психологов Память на действия и ощущения (память тела) – одна из самых устойчивых. Мы можем забыть дату, но помнить, как что-то чувствовалось. Наше мышление и память неотделимы от телесного опыта. Переберите елочные игрушки, соберите новогодний пазл, порисуйте новогодние узоры на окне, слепите снеговика.

Новогодние композиции или фильмы также задействуют слуховую память и помогут вернуть праздничное настроение.

В свою очередь, психолог Денисова-Мельникова посоветовала составить список того, чего хотелось бы попробовать на праздниках.

"А потом посмотрите, что из этого вы готовы осуществить на выходных. Если в какой-то день вы почувствуете, что составленный на день план уже не радует, поменяйте его на новый, который откликается в данный момент", – рассказала эксперт.

Если вовсе нет желания выходить из дома в новогодние каникулы, то не нужно себя заставлять. Удовольствия это не принесет, а лишь добавит негатива, подытожила психолог.