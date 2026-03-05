Лавров заявил, что понимания в Анкоридже предполагают серьезные компромиссы со стороны РФ

Фото: kremlin.ru

Договоренности, достигнутые на саммите в Анкоридже, предполагают серьезные компромиссы с российской стороны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на посольском круглом столе по урегулированию украинского конфликта.

Он подчеркнул, что Москва приняла предложения Вашингтона, несмотря на наличие таких пунктов.

"Дух Анкориджа" подразумевает собой набор взаимных пониманий России и США, способных привести к прорыву в том числе в урегулировании конфликта между Москвой и Киевом, подчеркивал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом, как указывал Лавров, Штаты оказались не готовы к реализации своих же предложений. Если же подходить к этому вопросу "по-мужски", то проблему можно решить, уверен министр.