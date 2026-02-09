Фото: kremlin.ru

Россия не позволит размещать на Украине оружие, которое угрожает интересам безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

Он отметил, что будет гарантирована надежная и полноценная защита прав русских людей, которые "столетиями жили" на территории Крыма, Донбасса и Новороссии и которых пришедший к власти киевский режим объявил "существами" и "террористами", а также развязал против них "гражданскую войну".

Лавров добавил, что Москва приняла предложение Вашингтона на переговорах в Анкоридже и что проблема должна быть решена, если "подходить по-мужски".

Вместе с этим он указал на то, что США "сами не готовы" на предложения, которые были сделаны в Анкоридже. Кроме того, Москва не видит "радужного будущего" в экономических отношениях с Вашингтоном.

Несмотря на это, позиция США по Украине важна для России вне зависимости от того, что сказали бы на Украине или "русофобы в Европейском союзе".

"Президент России Владимир Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе – мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция США", – подчеркнул министр.

При этом, по словам Лаврова, Россия должна обеспечить свою безопасность в условиях, когда в Европе раздаются угрозы "развязать войну". Он объяснил, что это выражается в том числе в необходимости не допустить сохранения на границах России "нацистского государства", которое Запад сотворил из Украины. В связи с этим должны быть ликвидированы "нацистские основы".

Ранее глава МИД указал на то, что если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия выйдут за рамки специальной военной операции (СВО). В соответствии с доктринальными документами, ответ будет полноценным и задействует весь арсенал имеющихся средств.

Однако Лавров уточнил, что Россия не планирует нападать на Европу, добавив, что в настоящее время страна ведет спецоперацию на Украине, а военный конфликт с Европой "совершенно ни к чему".

