Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 февраля, 10:09

Политика
Главная / Новости /

Лавров: Россия не позволит размещать на Украине оружие, угрожающее безопасности

Россия не позволит размещать на Украине оружие, угрожающее безопасности – Лавров

Фото: kremlin.ru

Россия не позволит размещать на Украине оружие, которое угрожает интересам безопасности, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS.

Он отметил, что будет гарантирована надежная и полноценная защита прав русских людей, которые "столетиями жили" на территории Крыма, Донбасса и Новороссии и которых пришедший к власти киевский режим объявил "существами" и "террористами", а также развязал против них "гражданскую войну".

Лавров добавил, что Москва приняла предложение Вашингтона на переговорах в Анкоридже и что проблема должна быть решена, если "подходить по-мужски".

Вместе с этим он указал на то, что США "сами не готовы" на предложения, которые были сделаны в Анкоридже. Кроме того, Москва не видит "радужного будущего" в экономических отношениях с Вашингтоном.

Несмотря на это, позиция США по Украине важна для России вне зависимости от того, что сказали бы на Украине или "русофобы в Европейском союзе".

"Президент России Владимир Путин не раз говорил, что для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе – мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция США", – подчеркнул министр.

При этом, по словам Лаврова, Россия должна обеспечить свою безопасность в условиях, когда в Европе раздаются угрозы "развязать войну". Он объяснил, что это выражается в том числе в необходимости не допустить сохранения на границах России "нацистского государства", которое Запад сотворил из Украины. В связи с этим должны быть ликвидированы "нацистские основы".

Ранее глава МИД указал на то, что если европейские угрозы о подготовке к войне против России будут реализованы, то ответные действия выйдут за рамки специальной военной операции (СВО). В соответствии с доктринальными документами, ответ будет полноценным и задействует весь арсенал имеющихся средств.

Однако Лавров уточнил, что Россия не планирует нападать на Европу, добавив, что в настоящее время страна ведет спецоперацию на Украине, а военный конфликт с Европой "совершенно ни к чему".

Читайте также


Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
политика

Главное

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика