Исполнителю покушения на генерал-лейтенанта Алексеева обещали гонорар в 30 тыс долларов

В ФСБ раскрыли новые детали покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В частности, исполнитель Любомир Корба признался, что заказ на убийство поступил из Киева. Все подробности – в нашем материале.

Заказ на 30 тысяч долларов

Фото: ТАСС/AP/Pavel Bednyakov

Попытка покушения на замначальника Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева произошла в многоэтажке на Волоколамском шоссе 6 февраля. По данным ФСБ, исполнитель преступления Любомир Корба ждал высокопоставленного военного у лифта и выстрелил в него четыре раза. Алексеев выжил, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, рассказал источник в медицинских кругах.

После попытки убийства Корбу задержали в Дубае и передали российской стороне. В ФСБ отметили, что мужчина был завербован Службой безопасности Украины при содействии его сына, гражданина Польши Любоша Корбы в августе 2025 года. Затем он прошел стрелковую подготовку в Киеве, полиграф и инструктаж о способах связи через сервис Zoom, после чего был заброшен в РФ через Кишинев и Тбилиси. В Подмосковье спецслужбы Украины оставили для него схрон, откуда он взял пистолет ПМ с глушителем и боекомплектом.

На опубликованном видео допроса Любомир Корба признался, что отслеживал и других высокопоставленных военных за 2 тысячи долларов в месяц. За убийство Алексеева, по словам киллера, ему предложили 30 тысяч.





Любомир Корба подозреваемый в покушении на генерала-лейтенанта Владимира Алексеева После выполнения попытки убийства мне было сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где был другой билет на Румынию. Из Румынии должны были ехать в Киев, где меня должна была встретить команда во главе с генералом, которые давали мне задание.

По данным телеграм-канала SHOT, Корба родился на Украине и ранее руководил польско-украинской компанией "Терпол". В 2021 году он получил временную регистрацию в российском городе Нягонь и лишь недавно стал гражданином РФ.



ФСБ опубликовала новые подробности дела о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева

Сам Любомир Корба признал вину в содеянном. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ), незаконном обороте огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и посягательстве на жизнь военнослужащего (статья 317 УК РФ). При этом в ФСБ отметили, что в настоящее время продолжается розыск организаторов преступления.

Тем временем официальный Киев отрицает свое участие в организации покушения. Глава МИД Украины Андрей Сибига сказал Reuters, что его страна "не имеет никакого отношения к нападению". Однако посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в своем телеграм-канале, что Сибига врет, а "украинский след в покушении на генерала Алексеева приобрел абсолютно ясные очертания".

Помощники киллера

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Сообщниками Любомира Корбы стали гражданин России Виктор Васин и бывшая гражданка Украины Зинаида Серебрицкая. О задержании мужчины ФСБ стало известно 9 февраля, и во время допроса он уже признал вину.





Виктор Васин сообщник исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Мой знакомый Корба Любомир Михайлович прибыл на территорию Москвы по заданию спецслужб Украины для устранения генерал-лейтенанта Алексеева. Он обратился ко мне с просьбой оказать ему содействие в съеме временного жилья – конспиративной квартиры – и приобретении проездных документов в городе Москве. В чем я искренне раскаиваюсь.

В материалах дела указано, что Корба регулярно направлял деньги Васину в 2005–2020 годах, сообщил ТАСС. Где и как они познакомились, на данный момент неизвестно.

По данным СМИ, Васин с 2016 года пытался найти работу в сфере кадров или управления персоналом. Кроме того, он хотел устроиться преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС).

Среди своих достоинств в резюме он выделял дисциплинированность, ответственность, умение ориентироваться в сложной обстановке и принимать взвешенные решения, а также владение английским языком на уровне выше среднего, физическую выносливость и права категории B. Также в Сети появилась информация, что мужчина несколько раз безуспешно пытался заниматься бизнесом. В то же время журналисты выяснили, что у Васина были долги на сумму в более чем 831 тысячу рублей, которые взыскивают в принудительном порядке.

По данным ФСБ, мужчина принял участие в подготовке преступления "по террористическим мотивам". Васин был сторонником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистской организацией, иноагентом и запрещен в РФ), публиковал в соцсетях посты против поправок в Конституцию и в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя "Левого фронта" Сергея Удальцова (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), отметили в ведомстве.

Также, по официальной информации, сообщница киллера Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру по соседству с высокопоставленным российским военным 11 декабря 2025 года. Она же передала Любомиру Корбе ключ от подъезда.

За день до покушения Серебрицкая уехала в Стамбул и оттуда перебралась на территорию Украины. Она была гражданкой этой страны до 2020 года и проживала ранее на территории Луганской народной республики (ЛНР). По данным источника ТАСС, женщина может находиться в Харькове, где живет ее дочь.

В силовых структурах ЛНР агентству рассказали, что всего у женщины четверо детей, двое из которых – неблагополучные. Также Серебрицкая, проживая в республике, зачастую ездила на заработки в Москву, а также в Турцию и Израиль. Кроме того, до смены гражданства она носила фамилию Антонюк.

