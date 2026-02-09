Венгрия настаивает на санкциях ЕС против Украины за принудительную мобилизацию

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия продолжает настаивать на введении санкций Евросоюза против украинских военных, ответственных за принудительную мобилизацию в стране. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Распространяются видео, на которых видно, как мужчин практически похищают на улице на глазах у их семей и детей. Их избивают, унизительно бросают в автобусы без всякой причины", – приводит РИА Новости слова дипломата.

По словам Сийярто, на улицах украинских городов уже много лет идет открытая охота на людей. Предложение о санкциях против Киева находится на столе в Брюсселе, добавил он.

Ранее глава МИД Венгрии сообщил о гибели еще одного закарпатского венгра во время принудительной мобилизации на Украине. Его насильно забрали с улицы, после чего ему стало плохо в учебном центре из-за сердечного заболевания.

В январе военное положение продлили на Украине на 3 месяца. Соответствующий законопроект был утвержден Верховной радой в 18-й раз. Таким образом, военное положение в стране сохранится в период с 3 февраля до 4 мая.