Reuters: войска США готовятся к масштабной операции против Ирана

Армия США готовится к затяжной военной операции в Иране – СМИ

Фото: depositphotos/Lindasj2

Американские военнослужащие готовятся к затяжной военной кампании против Ирана в том случае, если лидер США Дональд Трамп отдаст приказ об атаке, отказавшись от дипломатического урегулирования ситуации с Тегераном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновников Белого дома.

Отмечается, что в этот раз Пентагону сложнее планировать операции на территории Ирана, чем летом прошлого года, когда были нанесены удары по иранским ядерным объектам. Отчасти это связано с тем, что теперь в случае эскалации ВС США не ограничатся лишь ядерными объектами – под удары также попадут государственные и силовые структуры.

Предполагается, что подобная операция может продлиться в течение нескольких недель. При этом Вашингтон ожидает и ответных действий со стороны Тегерана, что приведет к серии взаимных ударов.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Американский лидер выразил готовность вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

Вместе с тем президент США заявил, что Тегеран не демонстрирует готовности к конкретным действиям для достижения договоренностей по ядерной программе. На этом фоне Трамп назвал смену власти в Иране самым лучшим вариантом развития событий.

Новости мира: Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану

