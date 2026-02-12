Трамп хочет достичь соглашения с Ираном в течение месяца

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает достичь соглашения с Ираном в течение месяца. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Белом доме.

Американский лидер выразил готовность вести переговоры с Тегераном настолько долго, насколько это потребуется.

"Я буду говорить с ними столько, сколько захочу, и посмотрим, сможем ли мы заключить с ними сделку. А если не сможем, нам придется перейти ко второму этапу. Второй этап будет для них очень тяжелым", – приводит РИА Новости слова Трампа.

Ранее глава Белого дома уже заявлял, что Соединенные Штаты примут жесткие меры против Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей по ядерной программе исламской республики.

Во время недавней встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп настоял на продолжении переговоров с Ираном.