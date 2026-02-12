Форма поиска по сайту

12 февраля, 21:53

Культура

Умерла заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова

Фото: depositphotos/badboydt7

Заслуженная артистка РСФСР Галина Федорова, служившая почти 30 лет в Рязанском театре драмы, скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщается на странице Рязанского отделения Союза театральных деятелей России.

Уточняется, что артистка ушла из жизни еще 29 января. Церемония прощания с ней прошла 2 февраля.

Федорова служила в Рязанском театре драмы с 1963 по 1991 год. Ее героини всегда позитивно воспринимали жизнь и обладали сценическим обаянием.

На протяжении многих лет она также возглавляла профсоюзную организацию театра драмы и была членом комиссии по военно-патриотической работе в Рязанском отделении Союза театральных деятелей. Кроме того, артистка приняла участие в съемках 35 работ, среди которых популярные сериалы "Папины дочки", "Интерны" и "Даешь молодежь".

