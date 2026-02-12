Форма поиска по сайту

12 февраля, 21:38

Происшествия

В Санкт-Петербурге врачи прооперировали мальчика, в руке которого взорвалась петарда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В Санкт-Петербурге врачи Педиатрического университета провели 5-часовую операцию 8-летнему мальчику из Ленинградской области, чья рука серьезно пострадала от взрыва петарды. Об этом сообщили в пресс-службе СПбГПМУ.

По данным СУ СК РФ по региону, уголовное дело возбуждено в отношении предпринимательницы, продавшей пиротехнику ребенку. Инцидент произошел в поселке Кузнечное, где мальчик вместе со сверстниками приобрел петарду в продуктовом магазине в среду, 11 февраля.

Пострадавшего экстренно доставили в клинику Педиатрического университета и сразу направили в операционную. В результате взрыва ребенок лишился четырех пальцев – с большого по безымянный, а также получил тяжелые повреждения мизинца, открытый перелом и вывих пястной кости.

"Мы постарались сохранить максимально возможный объем тканей, однако травмы были крайне серьезными", – сообщил детский микрохирург Антон Волков.

В настоящее время мальчик находится в реанимации, его состояние контролируют врачи.

Ранее 10-летний мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли. В результате ребенку оторвало несколько пальцев на правой руке. Также пострадала и левая кисть.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Уточнялось, что детонацию вызвало взрывное устройство, мощность которого составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.

