Мишонова: у пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром

Фото: телеграм-канал "Мишонова"
У пострадавшего при взрыве на детской площадке в Красногорске мальчика сохраняется сильный болевой синдром, рассказал уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в телеграм-канале.
Омбудсмен посетила ребенка в больнице. По ее словам, из-за болевых ощущений врачи используют седативные препараты, в связи с чем он почти все время спит.
В посте она также прикрепила фотографию поврежденной правой руки ребенка, добавив, что пострадала и левая рука. В частности, медики выявили перелом.
"Самое страшное – позади. <...> Но он молодец. Стойкий. Держится", – написала омбудсмен.
Мишонова добавила, что мальчика ожидает восстановление и реабилитация, выразив надежду, что он со всем справится.
Инцидент произошел 11 ноября. Ребенок возвращался с тренировки домой, когда обнаружил коробку с примотанной к ней десятирублевой купюрой рядом с детской площадкой. После того как он поднял находку, произошел взрыв.
В результате мальчик получил ранение руки и был срочно госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ребенок получит всю необходимую помощь.
По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. По версии следствия, детонация произошла из-за взрывного устройства. Его мощность составила около 10 граммов в тротиловом эквиваленте.
