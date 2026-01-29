Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 12:00

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномального мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье почти на 5 суток из-за надвигающихся аномальных морозов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 00:00 пятницы, 30 января, до 23:00 вторника, 3 февраля. Оно свидетельствует об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Причиной морозов станет распространение с севера морозного антициклона.

Уже в ночь на 30 января на фоне небольшого снега температура в Москве опустится до минус 14–16 градусов, а в области – до минус 14–19. Днем в столице ожидается минус 11–13 градусов, в Подмосковье – от минус 10–15 градусов. Ветер будет северным, 5–10 метров в секунду, на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен третий за январь метеорологический рекорд. За сутки 28 января в городе выпало 14 миллиметров осадков. При этом всего на базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 76,2 миллиметра снега, что превысило норму на 147%.

Высота сугробов в Москве достигла 60 сантиметров

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика