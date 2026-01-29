Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за аномального мороза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье почти на 5 суток из-за надвигающихся аномальных морозов, сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение будет действовать с 00:00 пятницы, 30 января, до 23:00 вторника, 3 февраля. Оно свидетельствует об опасной погоде с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра, среднесуточная температура воздуха будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Причиной морозов станет распространение с севера морозного антициклона.

Уже в ночь на 30 января на фоне небольшого снега температура в Москве опустится до минус 14–16 градусов, а в области – до минус 14–19. Днем в столице ожидается минус 11–13 градусов, в Подмосковье – от минус 10–15 градусов. Ветер будет северным, 5–10 метров в секунду, на дорогах может образоваться гололедица.

Ранее сообщалось, что в Москве установлен третий за январь метеорологический рекорд. За сутки 28 января в городе выпало 14 миллиметров осадков. При этом всего на базовой метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 76,2 миллиметра снега, что превысило норму на 147%.