Собянин сообщил о готовности тоннеля до будущей станции "Кленовый бульвар"

Церемония завершения проходки правого тоннеля строящейся Бирюлевской линии метро прошла в Москве. Старт проходке левого перегонного тоннеля от "Кленового бульвара" в сторону "Курьянова" дал Сергей Собянин.

По словам мэра, 18 марта будет запущен щит для прокладки нового участка ветки. Ожидается, что строительство первой очереди будет длиться до 2028 года. Всю линию метро построят до 2029 года.

"Работа предстоит огромная, гигантская, но я уверен, московские строители с ней справятся", – отметил Собянин.

Мэр также подчеркнул, что планы по строительству Бирюлевской линии существуют долгое время. В проектах она фигурировала еще 50 лет назад из-за развития районов. Однако начать строительство не удавалось по ряду причин. В частности, интеграция существующей малой кольцевой линии метро в такие радиусы была невозможна.

"После того, когда мы построили Московское центральное кольцо, Большую кольцевую линию, стало возможным строительство новых радиусов московского метро. И один из таких радиусов – это как раз Бирюлевская линия", – добавил Собянин.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, тоннелепроходческий механизированный комплекс "Ольга" пройдет 1,13 километра от "Кленового бульвара" в сторону "Курьянова". Максимальная глубина проходки составит 26 метров. Согласно планам, работы будут завершены осенью 2026 года. Отмечается, что правый перегонный тоннель между "Островом Мечты" и "Кленовым бульваром" стал первым крупным объектом Бирюлевской линии Московского метрополитена.

Ранее Собянин сообщил, что строительство станции Арбатско-Покровской линии столичного метро "Гольяново" планируется завершить в 2028 году. По его словам, работы идут с опережением графика.

Мэр подчеркнул, что сейчас ведутся активные работы по проходке тоннелей, начато строительство самой станции. Ожидается, что благодаря этому разгрузится "Щелковская", а также в целом улучшится транспортная доступность для местных жителей.