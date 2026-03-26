26 марта, 17:15
Аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию
Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов. Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов не исключены корректировки в расписании рейсов.
Кроме того, аналогичные меры продолжают действовать в аэропорту Домодедово. Воздушная гавань также принимает и отправляет рейсы по согласованию.
Ограничения введены на фоне атаки БПЛА на Москву, которая началась 25 марта. По последним данным, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 57 беспилотников противника.