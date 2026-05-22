ФК "Динамо" объявил об уходе Гусева с поста главного тренера

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ролан Гусев уходит в отставку с должности главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт специалиста истекает в мае 2026 года. Гусева поблагодарили за плодотворную работу с командой, а также за высокий профессионализм и ответственность. Клуб пожелал специалисту успехов в карьере.

Ранее тольяттинский футбольный клуб "Акрон" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Зауром Тедеевым. Решение было принято после матча заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором "Акрон" проиграл самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:4.

Команда из Тольятти завершила чемпионат на 13-м месте и теперь в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе встретится с волгоградским "Ротором". Под руководством Тедеева клуб впервые в истории вышел в РПЛ.

