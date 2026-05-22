В Петергофе 18 лошадей погибли при пожаре в конюшне

Фото: телеграм-канал SHOT

В конюшне в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга погибли 18 лошадей в результате пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Возгорание было выявлено в ночь на 22 мая в одноэтажном здании конюшни, которое находится на Ропшинском шоссе. Площадь пожара составляла 140 квадратных метров.

К тушению возгорания были привлечены 7 единиц техники и 28 сотрудников МЧС.

Ранее в Нижнем Новгороде при пожаре в надворной постройке погибли 200 собак. Возгорание произошло в Ленинском районе на улице Воронихина. Огонь охватил 50 квадратных метров. На месте работали 6 единиц техники и 30 спасателей МЧС.

