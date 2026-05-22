22 мая, 11:59

Политика

Пашинян заявил о "стратегической договоренности" по цене на российский газ

Фото: ТАСС/Александр Патрин

Армения и Россия достигли четкой договоренности по цене на газ. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время брифинга.

Политик исключил повышение стоимости на продукцию из-за действующего контракта, который выгоден обеим сторонам.

"В этом договоре есть условия, и по части цены на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям, и они должны соблюдаться", – цитирует Пашиняна ТАСС.

Ранее Владимир Путин в рамках переговоров с премьер-министром Армении рассказал, что цены на газ в Европе зашкаливают и доходят до 600 долларов за тысячу кубометров. В то же время Россия продает газ Армении за 177,5 доллара, это "большая разница", подчеркнул он.

политикаэкономика

