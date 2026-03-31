Путин разрешил иностранцам до 1 июля платить за газ из РФ не только в Газпромбанке

Владимир Путин продлил до 1 июля 2026 года разрешение иностранным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через уполномоченный Газпромбанк, но и в других банках России. Президент уже подписал соответствующий указ, он доступен на портале официального опубликования правовых актов.

Прошлое подобное разрешение было размещено 8 декабря 2025 года и действовало до 1 апреля 2026-го.

Порядок платежей за российский газ для зарубежных покупателей обновлялся на фоне введения санкций США против Газпромбанка. До этого иностранцы могли конвертировать валюту в любых банках РФ, а затем переводить полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал российскую энергетику ключевым фактором выживания для всего мира. По его словам, страны, которые учитывали интересы различных сторон и покупали энергоносители из РФ, смогут преодолеть последствия энергокризиса. Например, сейчас ресурсы России активно покупают Индия и другие государства, добавил он.