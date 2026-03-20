20 марта, 13:43

Песков: ЕС "стреляет в ногу" своим избирателям, отказываясь от энергоресурсов РФ

Страны Европы, отказываясь от российских энергоресурсов, "стреляют в ногу" своим избирателям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут, это уже сейчас даже понятно", – подчеркнул представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что Россия должна и будет делать то, что соответствует российским интересам и выгоде.

Это стало комментарием на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая полностью исключила закупку российского газа странами Евросоюза, даже если в Европе будет физическая нехватка энергоресурсов.

В начале марта Владимир Путин объявил, что Россия может досрочно покинуть европейский рынок газа, если Европа решит полностью отказаться от отечественного топлива. Президент напомнил о планах ЕС через месяц ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного.

При этом в 2027 году ограничения могут стать еще более строгими. В связи с этим глава государства поручил правительству и отечественным компаниям изучить возможность поставок природного газа из России на новые перспективные рынки.

