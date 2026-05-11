11 мая, 13:35

Политика

МО РФ зафиксировало более 23 тыс нарушений перемирия со стороны ВСУ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee​

С начала объявленного Россией перемирия Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня 23 802 раза. Об этом сообщает Минобороны РФ.

При этом, отметили в оборонном ведомстве, российская сторона строго соблюдает режим прекращения огня, однако отвечает на нарушения перемирия зеркально. ВС РФ вели ответный огонь по позициям украинской артиллерии, местам запуска БПЛА.

Перемирие в зоне СВО по приказу Владимира Путина действует с 00:00 8 мая. Изначально оно должно было завершиться 10 мая. Однако президент США Дональд Трамп предложил продлить режим прекращения огня до 11 мая, а также провести в это время обмен военнопленными с Киевом по формуле "тысяча на тысячу".

Москва согласилась с предложением. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, договоренность была достигнута в ходе телефонных контактов РФ и США, а также при взаимодействии Вашингтона с Киевом. Он отметил, что инициатива идет в развитие беседы Путина и Трампа, которая состоялась 29 апреля.

Киев продолжил наносить удары по гражданским объектам в регионах РФ, несмотря на перемирие

