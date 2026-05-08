Работа парковок и движение на улицах Москвы изменится 9 мая

08 мая, 21:31

Политика

Трамп заявил, что РФ и Украина прекратят огонь на 3 дня и обменяются пленными

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе РФ и Украина прекратят огонь в период с 9 по 11 мая, а также проведут обмен 1 тысячей военнопленных с каждой стороны. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Эта просьба была высказана лично мной, и я очень ценю, что президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский ответили на нее согласием", – подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что прекращение огня будет включать приостановку кинетической активности.

Американский лидер также затронул тему урегулирования конфликта на Украине, заявив, что переговоры по этому поводу продолжаются. По его словам, стороны с каждым днем становятся все ближе и ближе к цели. Глава Белого дома также выразил надежду, что прекращение огня в честь 9 Мая станет "началом конца" конфликта.

Перемирие в зоне спецоперации в связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ)началось с 00:00 8 мая. Согласно решению Владимира Путина, оно продлится по 10 мая. При этом, по данным Минобороны РФ, Киев уже нарушил режим прекращения огня 1 630 раз.

Вместе с тем оборонное ведомство предупреждало, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы российская армия нанесет массированный удар по Киеву.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва всегда открыта для контактов с Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков, в свою очередь, указывал, что украинские переговорщики знают, что нужно сделать для урегулирования конфликта, но дальнейшие шаги зависят от киевского режима.

Сюжет: Переговоры по Украине
