Собянин сообщил о 107-м беспилотнике, сбитом на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву в пятницу, 8 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

На месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Таким образом, в общей сложности в рамках продолжающейся атаки на столицу ликвидировали уже 107 БПЛА.

На этом фоне аэропорт Домодедово был переведен в ограниченный режим работы. Авиагавань принимала и отправляла рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Как подчеркивали в Минобороны РФ, с 00:00 8 мая Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня 1 630 раз. При этом обстрелы продолжаются.

