Москвичей пригласили присоединиться к историческому маршруту на ВДНХ 9 и 10 мая 2026 года

День Победы запомнится гостям и жителям столицы фестивалем "Московская весна", а также мастер-классами, выставками и другими мероприятиями, которые подготовили в музеях и парках. Как город отпразднует 9 Мая – в материале Москвы 24.

Флагманская площадка "Московской весны" и домики добра

До 11 мая все желающие смогут посетить площадки фестиваля "Московская весна". Здесь получится попробовать необычные блюда, принять участие в народных играх и мастер-классах, посетить лекции и творческие выступления, а также увидеть театральные постановки и специальную программу, посвященную Дню Победы.

Флагманская площадка фестиваля – Тверской бульвар – представит блюда фронтовой кухни. Например, 9 мая гости попробуют бутерброд с тушенкой на ржаном хлебе с луком, а также казачий полевой кулеш.

Здесь же состоятся и ботанические мастер-классы. Например, 9, 10, 11 мая гости смогут расписать кашпо по мотивам детских книг о Великой Отечественной войне и высадить лекарственные растения, использовавшиеся в медицине в 1941–1945 годах.

Особое внимание организаторы фестиваля уделили благотворительности: на площадках работают домики добра "Москва помогает", где принимают подарки для участников СВО и детей из новых регионов. Сюда можно принести мужские наборы, носки, стельки, средства личной гигиены. Для детей – сладости, игрушки, книги, настольные игры, школьные принадлежности.

Также собирают помощь и для животных: корм (сухой и влажный) и вещи, которые помогут в уходе за питомцами.

Мастер-классы и концерты

До 11 мая в рамках фестиваля гости смогут посетить творческие мастерские "Альбом памяти", увидеть, что представляли собой военные редакции и даже побывать на курсах фронтовых медсестер. Для любителей сделать что-то своими руками пройдут занятия по моделированию дирижаблей и самолетов. Не обойдется и без полевой кухни, где представят солдатский рацион для морфлота, авиации, пехоты и танкистов.

Занятия будут проходить в порядке живой очереди, некоторые из них ориентированы на детскую аудиторию. Одновременно в творческих мастер-классах смогут присутствовать 15 человек, на кулинарных – 12. При наличии свободных мест к участию допускаются взрослые.

Спортивные активности также будут представлены на фестивале. Любители провести время активно смогут сдать нормативы ГТО, а также покататься в скейт-парках, посетить теннисные корты и стритбольные площадки.

Помимо этого, на площадках находятся профессиональные гоночные симуляторы. Желающие испытают себя на соревнованиях и поборются за ценные призы. Причем участникам предлагается проехать по "Дороге Победы".

Кроме того, на окружных площадках 9 и 10 мая можно будет услышать главные военные песни. Вместе с известными артистами гости исполнят "Смуглянку", "Катюшу", "Темную ночь", "Журавлей" и многое другое. Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля и времени проведения можно найти на сайте.

Исторический маршрут на ВДНХ

Программу "Живое эхо Великой Победы" подготовили на ВДНХ. 9 и 10 мая посетители смогут отправиться в путешествие по историческому маршруту, первой остановкой которого станет арка главного входа с арт-объектом "Говорит Москва". Здесь гости услышат новостные сводки с фронта и мини-радиоспектакли, а в витринах увидят копии документов, плакатов и газет.

В свою очередь, Центральная аллея выведет к площадке, стилизованной под сквер у Большого театра середины 1960-х, где встречались сослуживцы и делились своими воспоминаниями. На этой локации также покажут спектакли по личным историям ветеранов. А перед павильоном № 1 "Центральный" можно будет увидеть информационные стенды, посвященные труду работников крупных предприятий в тылу.

Кроме того, на сцене у фонтана "Дружба народов" 9 мая гости увидят выступление музыкантов Московской государственной консерватории, артистов театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и других творческих коллективов. Гостям покажут реконструкцию фронтового концерта с песнями Клавдии Шульженко и Симфонией № 7 "Ленинградская" Шостаковича. А 10 мая здесь же организуют показы советских фильмов.

Посетив фотозону у фонтана "Каменный цветок", можно будет на мгновенье перенестись на перрон Белорусского вокзала, куда приезжали поезда с фронтовиками. Здесь гости услышат объявление Юрия Левитана о капитуляции Германии. А последняя точка маршрута – павильон № 59 "Зерно", в котором находится Музей героизма (его можно будет посетить бесплатно).

Программа в парках

9 мая в 28 городских парках организуют концерты, мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы для взрослых и детей.

Музей Победы на Поклонной горе будет работать для москвичей и гостей столицы бесплатно. Исключениями станут экспозиции "Подвиг народа", "Битва за Москву. Первая победа!"и диорамный комплекс "Путь к Победе".

Сама праздничная программа начнется с главного события – в 10:00 здесь покажут прямую трансляцию парада на Красной площади. После гости смогут почтить память героев в Зале славы. В этот день каждый может принести портрет своих родственников – участников войны: снимки разместят на "Стене памяти". Также получится внести данные о ветеранах в проект музея "Лица Победы".

Гостей ждет и насыщенная музыкальная программа: в 11:30 в музее начнется марафон "Победный май", также у главного здания организуют концерты. Для любителей танцев на Поклонной горе откроется специальная площадка. Кроме того, в музее "Главные оружейные реликвии армии" в 11:00 прозвучит концерт "Заветам победителей верны", а завершит день программа "Память сердца" в 17:00.

Интерактивную программу "На привале", посвященную Великой Отечественной войне, покажут в парке искусств "Музеон", в парках у прудов "Радуга", Лианозовский, "Северное Тушино", а также в зонах отдыха "Терлецкая дубрава" и "Красногвардейские пруды".

Парк "Ходынское поле" с 14:00 до 17:00 приглашает на спортивно-патриотические занятия: гостей ждет сбор рюкзака, полоса препятствий и ориентирование на местности. Кроме того, мастерская исторического танца проведет театрализованную интерактивную танцевальную программу в Бирюлевском дендропарке: начало в 14:00. А для гостей зоны отдыха "Терлецкая дубрава" организуют тематические мастер-классы "Сирень Победы". Кроме того, занятия и игровые программы будут в усадьбе Измайлово.

Также 9 мая жители и гости столицы смогут стать участниками музыкальных концертов, которые пройдут на разных площадках города. "Коломенское" ждет посетителей с 12:00 до 18:00, усадьба Воронцово – с 13:00 до 22:00, в "Сокольниках" музыка зазвучит с 15:00. Узнать о других площадках можно на сайте.

