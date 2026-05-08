Ушаков подтвердил визит Токаева и Мирзиеева в Москву на празднование 9 Мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибудут в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

Ушаков также рассказал, что Владимир Путин вечером 8 мая побеседует с Токаевым, Мирзиеевым и белорусским лидером Александром Лукашенко в рамках дружеского обеда. Кроме того, российский президент проведет двусторонние встречи.

Помощник президента РФ уточнил, что все лидеры 9 мая посетят парад Победы на Красной площади, а также поучаствуют в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в иных торжествах.

Ушаков добавил, что Россия рада принять в Москве глав иностранных государств, которые захотели приехать на торжества по случаю 9 Мая и разделить радость по поводу этого праздника.

Ранее Ушаков сообщал, что российские власти не рассылали приглашений на мероприятия ко Дню Победы. Он подчеркнул, что многие сами приняли решение посетить Москву 9 мая. Среди них – Лукашенко, президент Абхазии Бадра Гунба, лидер Лаоса Тхонглун Сисулит, король Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо и глава Южной Осетии Алан Гаглоев.

Кроме того, ожидается делегация из Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), включая президента Синиша Карана, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича с супругой и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" республики Милорада Додика с супругой.