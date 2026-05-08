Fars: Иран и США ведут бои в районе Ормузского пролива

Между иранскими военными и американским флотом происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива, сообщило агентство Fars.

По его данным, они начались около часа назад.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе, а также закрыла Ормузский пролив.

В апреле США начали блокаду пролива, а затем американский лидер Дональд Трамп объявил о старте военной операции по обеспечению свободы судоходства.

Спустя время президент Штатов допустил возможность заключения сделки с Ираном до 14–15 мая. В противном случае, по его словам, Вашингтону "придется снова начать их бомбить без пощады".